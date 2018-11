Het aantal doden door drugsgebruik in de Verenigde Staten is vorig jaar gestegen tot een recordaantal van ruim 70.000. Daarmee zijn er meer doden door overdoses drugs dan door verkeersongevallen, aids of vuurwapengeweld.

Dat meldt The New York Times donderdag. In 2010 lag het aantal drugsdoden nog ruim onder de 40.000.

Het aantal is zo sterk gestegen dat het zelfs invloed heeft op de gemiddelde levensverwachting van Amerikanen. Die is de afgelopen drie jaar namelijk voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog gezakt. Een overdosis drugs is nu de belangrijkste doodsoorzaak voor volwassenen onder de 55 jaar.

De toename van het aantal drugsdoden is voornamelijk door gebruik van synthetische drugs als fentanyl. Die groep groeide van 3.000 in 2013 naar 28.000 vorig jaar. Fentanyl is een krachtige drug, waarbij kleine meetfouten tot een overdosis kunnen leiden.

Ook veranderen de mengsels van synthetische drugs vaak, waardoor de sterkte voor gebruikers vaak moeilijk in te schatten is.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!