Oekraïense havens aan de Zee van Azov worden feitelijk geblokkeerd door Rusland en daardoor kunnen tientallen schepen hun normale taken niet uitvoeren, zegt de Oekraïense minister van Infrastructuur Volodymyr Omelyan donderdag. Het Kremlin ontkent de beschuldiging.

Omelyan stelt op Facebook dat achttien schepen liggen te wachten tot ze de Zee van Azov binnen kunnen varen. Die vaartuigen zijn onderweg naar de havens van Berdjansk en Marioepol. Ook liggen vaartuigen noodgedwongen voor anker tot ze de zee kunnen verlaten.

De minister zegt dat vaartuigen alleen toestemming krijgen om door te varen als ze onderweg zijn naar Russische havens. "Het doel is simpel: door Oekraïense havens in de Zee van Azov te blokkeren, hoopt Rusland Oekraïne uit ons eigen grondgebied te verdrijven", concludeert Omelyan.

Rusland zegt zich niet te herkennen in de beschuldiging. Een woordvoerder van het Kremlin stelt dat bij hem niets bekend is over problemen. De scheepvaart zou gewoon gebruik kunnen maken van de Straat van Kertsj, die de Zwarte Zee verbindt met de Zee van Azov. Wel zou soms vertraging optreden door slechte weersomstandigheden.

Zondag blokkeerde en confisqueerde Rusland drie Oekraïense marineschepen in de Straat van Kertsj. Volgens Oekraïne heeft Rusland daar ook bij geschoten.

De zeestraat in de Zwarte Zee ligt tussen Rusland en Oekraïne en grenst aan het schiereiland de Krim. Het eiland is al jarenlang onderwerp van spanningen tussen de landen, sinds Rusland het in 2014 annexeerde.

