Drie politiemannen op de Filipijnen zijn door een rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen tot veertig jaar voor de moord op een zeventienjarige jongen. Het is de eerste veroordeling van agenten in de drugsoorlog die president Rodrigo Duterte heeft ontketend.

Het hof acht bewezen dat de agenten het slachtoffer op 16 augustus moedwillig om het leven hebben gebracht in een donkere steeg in de hoofdstad Manila. Vanwege zijn dood ontstonden protesten tegen het beleid van de drugsoorlog.

De politie verklaarde dat de jongen weigerde bevelen van agenten op te volgen, terwijl getuigen zeiden dat hij om zijn leven smeekte. Op beveiligingsbeelden is te zien dat de agenten op agressieve wijze een persoon meenemen richting de plek waar de tiener werd neergeschoten.

"Een houding van 'eerst schieten en dan pas nadenken' past niet in een beschaafd land", zegt rechter Rodolfo Azucena bij zijn toelichting op de uitspraak. "Moord en doodslag behoren niet tot de taken van wetshandhavers. De openbare orde is niet gediend met verlies aan levens."

Het is de eerste keer sinds het aantreden van Duterte dat agenten veroordeeld worden voor de dood van drugsdealers of -gebruikers. De president heeft zich meerdere malen uitgesproken tegen celstraffen voor deze groep.

"Dit is moord, er is opzet in het spel", verklaart Dutertes woordvoerder vlak na de uitspraak van de rechtbank over de dood van de zeventienjarige jongen. "De president zou dat nooit toestaan."

De begrafenis van de zeventienjarige jongen in Manila (Foto: EPA).

Dutertes drugsoorlog begon in 2016

Nadat Duterte in juni 2016 aan de macht kwam, begon hij een bloedige heksenjacht op alles wat met drugs te maken had. Niet alleen militairen en politie kwamen in actie, want ook burgers schoten honderden dealers en gebruikers dood.

De Filipijnse regering heeft herhaaldelijk gezegd dat er geen beleid was om te doden, maar de president heeft zijn landgenoten meermaals aangemoedigd om moedwillig drugsdealers te doden. In de drugsoorlog zijn al zeker vijfduizend mensen gedood door agenten.

De politie verwerpt steevast de beschuldigingen dat de moorden executies zijn. Het verweer van de agenten is meestal dat het gaat om drugsdealers en -gebruikers die werden gedood bij schietpartijen. De agenten zouden uit zelfverdediging hebben gehandeld.

Een woordvoerder van de politie zegt het besluit van de rechtbank te respecteren. "We tolereren geen agenten die zondigen", vertelt hij. De zegsman voegt daaraan toe dat de politie agenten die bij de drugsoorlog betrokken zijn en daarin hun werk binnen de grenzen van de wet doen steunt.

