Koningin Máxima is door de Argentijnse president Mauricio Macri uitgenodigd om vrijdagavond in Buenos Aires de gala-avond ter gelegenheid van het begin van de G20 bij te wonen.

De Nederlandse koningin, die woensdag al in Buenos Aires arriveerde, is in haar VN-functie door Macri gevraagd naar haar geboorteland Argentinië te komen. Máxima is speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op het gebied van inclusieve financiering.

Ook minister-president Mark Rutte is aanwezig bij de G20-top. Nederland is bij de topbijeenkomst als extra land uitgenodigd, net als vorig jaar toen de topbijeenkomst in Duitsland gehouden werd.

Het gala besluit vrijdag de eerste dag van de bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de negentien grootste economieën van de wereld en de Europese Unie, plus een aantal gastlanden, zoals Nederland en Rwanda.

Máxima en Rutte treffen in de Argentijnse hoofdstad onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin, de Chinese leider Xi Jinping en Europese bekenden als de Britse premier Theresa May, bondskanselier Angela Merkel van Duitsland en de Franse president Emmanuel Macron.

Ook de omstreden Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman komt naar Buenos Aires en is uitgenodigd voor het gala. Saoedi-Arabië, en de kroonprins in het bijzonder, staat onder druk vanwege de moord op journalist Jamal Khashoggi.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!