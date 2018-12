Nederland wisselt volgens Spanje niet genoeg informatie uit over Nederlandse criminelen aan de Costa del Sol. Het Spaanse openbaar ministerie wil dat de informatievoorziening beter wordt.

Zo kan de Spaanse justitie beter inspringen op het grote aantal liquidaties, bomaanslagen en forse drugsleveringen waarbij Nederlandse criminelen in Spanje betrokken zijn, zegt Ignacio de Lucas, de landelijke hoofdofficier drugsbestrijding van het Spaanse openbaar ministerie, woensdag in EenVandaag.

Hij wil een snellere en betere uitwisseling van politie-informatie over Nederlandse drugsverdachten zien. "Mijn mening is dat je de informatie sneller met elkaar moet delen, zonder twijfel. En dat je niet moet gaan zitten wachten totdat er iets gebeurt", aldus De Lucas.

De Spaanse hoofdofficier hoopt dat de Nederlandse justitie in de toekomst sneller bereid is vertrouwelijke inlichtingen te delen. "Het kan namelijk heel waardevol zijn om gebruik te maken van de kennis van onze collega's uit Nederland, want we merken dat zij kennis hebben die wij niet hebben."

Het Landelijk Parket Generaal van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) laat in een reactie aan EenVandaag weten dat wordt onderzocht hoe de samenwerking met Spanje kan worden geïntensiveerd.

"Denk hierbij aan het delen van informatie. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van het inzetten van een Nederlandse OM-liaison in Spanje, zoals bijvoorbeeld ook in Italië het geval is", aldus een woordvoerder.

Costa del Sol populair onder Nederlandse criminelen

De Costa del Sol is al jaren een geliefde bestemming voor Nederlandse criminelen, die daar in drugs handelen, drugswinsten witwassen en investeren in vastgoed en plezierboten. Voorheen ging het vooral om de zogeheten 'Hollandse netwerken', maar in de laatste jaren is de Spaanse kust ook in trek bij kopstukken van de mocro-maffia.

De aanwezigheid van de Nederlandse drugscriminelen leidt ook regelmatig tot geweld. Zo werd eind oktober de Utrechtse crimineel Hamza Z. (33) geliquideerd in een druk sushirestaurant in de badplaats Torremolinos.

Een paar dagen later vond de Spaanse politie in een loods in Málaga de op een na grootste partij cocaïne die ooit in Europa is onderschept. Het ging om 6.000 kilo cocaïne. Dertien Nederlanders werden aangehouden.

