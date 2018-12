De Chinees He Jiankui, die claimt verantwoordelijk te zijn voor de geboorte van de eerste genetisch gemanipuleerde baby's ooit, heeft zijn onderzoek stilgelegd. De pauze in de studie komt na verontwaardiging van zijn collega's en de Chinese regering.

Dat meldt het persbureau AFP woensdag. Het is niet bekend hoelang de studie wordt stilgelegd. De regering van China zei dinsdag al een onderzoek te gelasten naar de claim van de onderzoeker. Hierbij wordt onder meer gekeken of de zaak wettelijk wel deugt.

In een video op YouTube zei He dat twee "mooie, kleine Chinese meisjes genaamd Lulu en Nana een paar weken geleden zijn geboren". De ingrepen op embryo's met de nog jonge crispr-cas-technologie zijn bedoeld om de kinderen, van wie de wetenschapper de identiteit verder geheim wil houden, resistent te maken tegen hiv. Tot nu toe is er geen onafhankelijke bevestiging van zijn bewering.

De wetenschapper heeft woensdag zijn werk verdedigd tijdens een genoomonderzoekscongres in Hongkong, waar hij vragen van experts beantwoordde.

Hij herhaalde dat hij verschillende kinderloze paren van gezonde moeders en hiv-geïnfecteerde vaders had verzocht om deel te nemen aan het experiment. Ook zei hij dat er nog iemand zwanger is in het kader van zijn onderzoek.

