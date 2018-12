Edwin van der Sar baalt van het optreden van de Griekse politie en veiligheidsmensen rond het duel tussen AEK Athene en Ajax in de groepsfase van de Champions League. De algemeen directeur van de Amsterdamse club is van mening dat het nooit zo uit de hand was gelopen als er tijdig en vakkundig was ingegrepen.

In het kort Algemeen directeur Ajax niet blij met optreden Griekse politie

Ook supportersvereniging veroordeelt politiegeweld en uitblijven reactie tegen supporters AEK Athene

Molotovcocktail en vuurwerk gegooid voor en tijdens wedstrijd

Acht aanhangers Ajax gewond geraakt, onder meer hoofdwonden na onrust en charges ME

Supportersvereniging wil maatregelen van UEFA

Ajax-fans werden voor en tijdens de wedstrijd met enige regelmaat bekogeld. De Griekse politie stond toe dat hooligans van AEK over de sintelbaan richting de Nederlandse supporters liepen en met zwaar vuurwerk gooiden.

De agenten grepen opvallend genoeg wel hard in toen er vanuit het bezoekersvak agressief gereageerd werd op de aanval. De mensen op de voorste rijen werden met het nodige geweld naar achteren verdreven.

Ook bleek tot onvrede van Ajax dat er fans zonder kaartje en bevriende Poolse hooligans in het vak voor de Nederlandse supporters zaten.

"Wij hebben vooraf onze zorgen reeds geuit bij de UEFA en de veiligheidsorganisatie van AEK. En erop aangedrongen streng te fouilleren en een zorgvuldige kaartcontrole te doen", zegt Van der Sar.

"Maar bij de instroom van onze fans bleek daar nauwelijks sprake van te zijn. Zodoende kwamen er ook lieden in ons vak die wij daar niet hadden willen hebben."

'Charges uitvoeren in een vol vak is levensgevaarlijk'

Bij het gooien van het vuurwerk en de charges van de politie vielen acht (licht)gewonden. De meeste van hen kampten met hoofdwonden.

"De politie stond toe dat ons vak meerdere keren werd aangevallen door bewapende Griekse fans. Iedereen heeft kunnen zien dat zij vrij spel hadden om vuurwerk en andere projectielen ons vak in te gooien", aldus Van der Sar.

"De politie richtte zich alleen op onze fans en nauwelijks op de Grieken. Charges uitvoeren in een vol vak is levensgevaarlijk, maar toch werd het gedaan."

De ongeregeldheden komen Ajax extra slecht uit, omdat de club afgelopen week van de UEFA een voorwaardelijke straf van een Europese uitwedstrijd zonder publiek kreeg naar aanleiding van wangedrag tijdens het uitduel met Benfica.

Voor de recordkampioen van Nederland dreigt daardoor in de achtste finales van de Champions League nu een uitwedstrijd zonder eigen supporters.

'Zeg niet dat meegereisde fans allemaal lieverdjes zijn'

"Wij hebben tijdens en na de wedstrijd onze bevindingen gedeeld met de UEFA en dit na afloop nog formeel aan ze gerapporteerd", geeft Van der Sar te kennen.

"Hun veiligheidsmensen hebben met eigen ogen kunnen aanschouwen wat er is gebeurd en hetzelfde geconstateerd als wij. Ik zeg niet dat de twaalfhonderd meegereisde fans allemaal lieverdjes zijn, maar zij zijn schandalig behandeld."

Ajax won met 0-2 van AEK Athene en plaatste zich daardoor voor het eerst sinds het seizoen 2005/2006 voor de achtste finales van de Champions League, het grootste en belangrijkste Europese clubtoernooi.

"Gelukkig heeft onze spelersgroep na de wedstrijd nog feest kunnen vieren met het uitvak. En ze kunnen bedanken voor hun steun", aldus Van der Sar.

"Want het is duidelijk dat er, met name bij de Europese duels, een fantastische wisselwerking is tussen spelers en fans. En dat moet de boventoon voeren, net als het bereiken van de volgende ronde in de Champions League."

Supportersvereniging van Ajax eveneens woedend

Fabian Nagtzaam, directeur van de supportersvereniging van Ajax en tevens een van de aanwezigen in het bezoekersvak, liet zich eerder al in soortgelijke bewoordingen als Van der Sar uit.

"De autoriteiten garandeerden vooraf de veiligheid van onze supporters. Hier bleek in de praktijk weinig van. Er was sprake van grof politiegeweld, waarbij onze supporters als ratten in een val werden gedreven, terwijl een actie richting supporters van AEK stelselmatig uitbleef", zei hij.

De fans van AEK wilden mogelijk wraak nemen voor rellen met supporters van Ajax en Panathinaikos tijdens de nacht voor het duel, maar de politie ontkende dinsdagochtend al de betrokkenheid van de Nederlanders daarbij.

"Het was maandag al onrustig geweest, maar in het stadion moet het veilig zijn. Ajax-supporters werden aangevallen en het antwoord daarop was buitensporig ME-geweld tegen onze aanhang", aldus Nagtzaam.

"AEK-supporters hebben duidelijk een vrijstaat gecreëerd binnen hun eigen stadion. Ze mochten doen en laten wat ze wilden. Het was bizar. We hebben allemaal gezien hoe een molotovcocktail richting ons werd gegooid, hoe men de Ajax-supporters bleef opzoeken en hoe ze levensgevaarlijk zwaar vuurwerk richting ons bleven gooien."

"Wij roepen de UEFA dan ook op passende maatregelen te nemen en leven vooral mee met de supporters die buiten hun schuld om gewond zijn geraakt. Daarnaast verwachten wij van Ajax dat ook zij een officiële klacht indienen. Wij doen dit zelf in ieder geval bij Football Supporters Europe, de Europese belangenbehartiger vanuit supporters."

