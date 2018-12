Rusland gaat nieuwe S-400 luchtdoelraketten stationeren in de Krim, zo heeft het Russische ministerie van Defensie woensdag aangekondigd.

Het persbureau RIA meldt dat de nieuwe luchtdoelraketten tegen het einde van het jaar in werking kunnen treden.

De inzet is waarschijnlijk al lang gepland, maar de timing van deze aankondiging lijkt bedoeld om een boodschap naar Oekraïne en het Westen te sturen dat Rusland serieus is over het verdedigen van wat het als zijn eigen grondgebied en wateren beschouwt.

Het nieuws van de plaatsing volgt op het afkondigen van de staat van beleg door Oekraïne voor dertig dagen. De aanleiding hiervoor zijn de toegenomen spanningen met Rusland na het incident in de Zwarte Zee van zondag, waarbij de Russen drie Oekraïense marineschepen in beslag namen die via de Straat van Kertsj de Zee van Azov binnen wilden varen.

Oekraïne zegt dat de schepen niets verkeerds hebben gedaan en alle recht hebben om zonder Russische toestemming de zeestraat, de enige toegangspoort tot de Zee van Azov via de Zwarte Zee, te gebruiken.

Rusland eigende zich Krim tijdens crisis in 2014 toe

Rusland plaatst regelmatig militaire apparatuur in de Krim. Het land eigende zich het schiereiland in 2014 toe tijdens de crisis in Oekraïne.

De Krim is sinds eind achttiende eeuw overwegend Russisch geweest. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 bleef de Krim bij Oekraïne. Bijna 70 procent van de bevolking van 2,2 miljoen mensen is oorspronkelijk Russisch.

