Acht supporters van Ajax zijn gewond geraakt door vuurwerk dat in het uitvak werd gegooid en door een charge van de Griekse mobiele eenheid rond de wedstrijd AEK Athene-Ajax, laat een woordvoerder van de Amsterdamse club dinsdag aan NU.nl weten.

Voor de Champions League-wedstrijd gooiden supporters van AEK Athene vuurwerk en een molotovcocktail naar de Ajax-fans. Op foto's is te zien dat meerdere supporters van Ajax hoofdwonden hebben opgelopen door de charge van de Griekse mobiele eenheid, die een charge uitvoerde tegen de supporters van de Amsterdammers.

Griekse supporters gooiden vanuit de grachten rond het veld vuurwerk en andere voorwerpen richting de Ajax-fans. De Nederlandse fans gooiden dit vuurwerk daarna het vak uit en gooiden ook eigen vuurwerk terug richting de Grieken.

Aan het begin van de tweede helft was te horen dat er veel vuurwerk werd afgestoken. De regie bracht dat niet in beeld op televisie, maar de commentator van Veronica zei dat er nog steeds vuurwerk vanuit de grachten rond het veld het vak in werd gegooid.

Op beelden is te zien dat vuurwerk boven het vak uiteen knalde.

Griekse mobiele eenheid voert aanval uit op Ajax-fans

De Griekse mobiele eenheid greep na een paar harde knallen in bij het uitvak. Bij Veronica was te zien dat de agenten flink insloegen op de Ajax-fans, die zich boven in hun vak hadden teruggetrokken. De fans in de vakken rond het uitvak zijn door de politie naar andere tribunes gebracht.

Aanvoerder Matthijs de Ligt onderbrak zijn warming-up om de kalmte in het uitvak terug te krijgen. De wedstrijd begon wel gewoon om 18.55 uur.

Doordat Ajax de wedstrijd heeft gewonnen, is de ploeg door naar de volgende ronde van de Champions League.

Maandag rellen in Athene

Ajax was vanwege ongeregeldheden bij de uitwedstrijd tegen Benfica in Lissabon al gestraft door de UEFA. Als er weer een incident zou zijn, dan zou de Amsterdamse club een wedstrijd zonder uitfans moeten spelen.

De dag voor AEK Athene-Ajax ontstonden flinke gevechten tussen supporters van Panathinaikos en AEK. Eerst werd gedacht dat daar ook Ajax-fans bij betrokken waren, maar daar was volgens de Griekse politie geen bewijs voor.

