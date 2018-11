Sergei W. (29) moet veertien jaar de gevangenis in voor de aanslag op de spelersbus van de Duitse voetbalclub Borussia Dortmund in april 2017. De rechtbank in Dortmund oordeelde dinsdag dat W. zich schuldig heeft gemaakt aan 28-voudige poging tot moord.

Het Openbaar Ministerie (OM) had levenslang geëist.

Op weg van het hotel naar het eigen stadion in Dortmund vóór de wedstrijd tegen AS Monaco in de Champions League ontploften explosieven vlak bij de spelersbus. Door de aanslag raakte speler Marc Bartra gewond.

W. hoopte op een vrije val van de koers van het beursaandeel BVB van de Duitse voetbalclub, wat hem veel geld zou opleveren. Hij heeft spijt betuigd en alles bekend. W. gaf aan dat hij niet wilde dat iemand zou omkomen of gewond zou raken. Financieel is hij er ook niet beter van geworden.

Bij de plek van de aanslag werd een brief gevonden waarin de terroristische groepering Islamitische Staat (IS) verantwoordelijkheid claimde. Al snel bleek dat het om een nepbrief ging.

