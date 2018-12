De veroordelingen van de voormalig minister-president van Curaçao Gerrit Schotte en zijn partner voor onder meer ambtelijke corruptie en witwassen blijven in stand, oordeelde de Hoge Raad dinsdag.

Hiermee blijft de driejarige celstraf van Schotte staan. Zijn partner Cicely van der Dijs krijgt definitief vijftien maanden cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Het hof achtte eerder al bewezen dat Schotte hoge geldbedragen had aangenomen van een Italiaanse zakenman die Schotte moest bewegen tot het doen van tegenprestaties.

De beide mannen waren echter in cassatie gegaan. "Schotte stelt onder meer dat in zijn visie geen sprake is geweest van giften om hem om te kopen maar dat er slechts sprake is geweest van financiering voor zijn op te richten partij MFK", aldus de Hoge Raad. Het ordeel van het hof is echter niet onjuist en voldoende gemotiveerd, meldt de Hoge Raad.

Naast een celstraf is Schotte ook voor vijf jaar ontzet uit het recht om te worden verkozen bij verkiezingen. Van 10 oktober 2010 tot eind september 2012 was Schotte minister-president van Curaçao.