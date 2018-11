Supportersgroepen van Ajax en AEK Athene zouden in de nacht van maandag op dinsdag in Athene met elkaar in gevecht zijn geraakt. Dit werd eerder door NU.nl gemeld. De Griekse politie heeft echter geen aanwijzingen dat Ajax-supporters betrokken zijn geweest bij de gevechten.

Hieronder het nieuwsbericht dat NU.nl in eerste instantie maakte:



Op Twitter circuleren beelden van gemaskerde hooligans die gewapend met onder meer stokken en ijzeren staven door de Griekse hoofdstad lopen, op zoek naar supporters van de tegenpartij.

De Ajax-fans zouden daarbij samen optrekken met supporters van Panathinaikos, een andere club uit Athene en een rivaal van AEK. Op videobeelden is te zien hoe de groepen met elkaar in contact komen. Daarbij wordt onder meer met vuurwerk gegooid.

Ajax is in Athene voor het groepsduel in de Champions League met AEK, dat dinsdag om 18.55 uur afgewerkt wordt. Als de Grieken verslagen worden, overwintert Ajax in het miljoenenbal.

Ajax kreeg vorige week al fikse boete

Vorige week kreeg Ajax nog een fikse boete van de UEFA naar aanleiding van wangedrag door fans bij beide wedstrijden tegen Benfica. De Europese voetbalbond besloot de Amsterdammers daarnaast te bestraffen met een voorwaardelijke uitwedstrijd zonder publiek.

Hoewel een groep supporters van Ajax zich maandagavond in Athene dus opnieuw misdroeg, hoeft de club vooralsnog niet te vrezen voor het spelen van een uitwedstrijd zonder eigen fans. De UEFA heeft immers geen rechtsbevoegdheid om maatregelen te nemen, aangezien de rellen niet in het stadion waren.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!