President Donald Tusk van de Europese Raad heeft maandag de Russische aanval op drie Oekraïense marineschepen scherp veroordeeld. De EU steunt Oekraïne in het conflict, beklemtoont hij.

In het kort Rusland heeft zondag drie Oekraïense schepen aangevallen en ingenomen

Rusland heeft 24 Oekraïense bemanningsleden van de schepen aangehouden

Maandag om 17.00 uur (Nederlandse tijd) volgt noodbijeenkomst VN-Veiligheidsraad

Oekraïense president Petro Poroshenko heeft staat van beleg aangekondigd, goedkeuring parlement nog nodig

"Rusland moet de gevangengenomen Oekraïense matrozen vrijlaten en niet verder provoceren", stelde Tusk na een telefoongesprek met de Oekraïense president Petro Poroshenko. "Europa staat eensgezind achter Oekraïne."

Rusland heeft zondag 24 Oekraïense bemanningsleden van de schepen gearresteerd. Volgens de Russische commissaris voor de mensenrechten zijn drie van hen lichtgewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Oproepen tot vrijlating van de bemanningsleden heeft het land tot nu toe naast zich neergelegd.

Regeringsfunctionarissen uit Duitsland, Rusland, Frankrijk en Oekraïne komen maandag in Berlijn bij elkaar om een oplossing te zoeken voor het conflict over de Oekraïense schepen die de Russen in beslag hebben genomen. Een Duitse regeringswoordvoerder heeft dat gemeld.

Kort daarvoor had de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas Rusland en Oekraïne opgeroepen het conflict niet verder uit de hand te laten lopen.

Poroshenko tekent decreet voor staat van beleg

Poroshenko tekende maandagmiddag een decreet voor een staat van beleg van dertig dagen, dat zal ingaan vanaf woensdag. Het besluit moet nog wel door het Oekraïense parlement worden goedgekeurd. Later op maandag vindt daarvoor een spoedzitting plaats.

In het decreet worden elf maatregelen genoemd. Ze voorzien in het mobiliseren van reservetroepen, in de organisatie van de luchtverdediging van belangrijke staatsfaciliteiten, in het verbeteren van cyberbeveiligingsmaatregelen en in het waarborgen van de openbare orde.

Geen van de elf maatregelen heeft directe gevolgen voor de burgers. Normaal gesproken leidt een staat van beleg tot beperkingen van de media, een avondklok en een samenscholingsverbod, maar geen van deze maatregelen is aangekondigd.

Ook NAVO-landen komen samen om conflict te bespreken

Ook de NAVO-landen komen maandag bijeen om over het conflict te praten. Die bijeenkomst is maandagmiddag in Brussel.

Oekraïne, Frankrijk, Duitsland en Rusland zijn de vier partijen die gezamenlijk het Normandië-overleg vormen. De landen komen af en toe bijeen om te praten over het herstel van de stabiliteit in Oekraïne. In dat land is al jaren een gewapend conflict gaande tussen het regeringsleger en door Rusland gesteunde separatisten.

De spanning tussen Oekraïne en Rusland is zondag verder opgelopen door de inbeslagname van drie schepen van de Oekraïense marine door de Russen. Volgens Moskou voeren de schepen via de Straat van Kertsj de Zee van Azov binnen en was dit in strijd met de afspraken.

Rusland noemt de gebeurtenissen "een geplande provocatie van Oekraïne, in samenwerking met de Verenigde Staten en de Europese Unie".

