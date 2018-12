In een woonwijk in de Turkse stad Istanboel is een legerhelikopter neergestort. Daarbij zijn zeker vier inzittenden om het leven gekomen en is één persoon gewond geraakt.

De helikopter was bezig met een trainingsvlucht vanaf de luchtmachtbasis Samadira, meldt de gouverneur van de stad. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Het toestel stortte neer in de wijk Sancaktepe in het Aziatische deel van de stad.

Op beelden is te zien dat wrakstukken over een straat verspreid liggen. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen op de grond.