Mexico heeft 35 immigranten aangehouden na het tumult dat zondag uitbrak op de grens tussen Tijuana in Mexico en het Amerikaanse San Diego. De aangehouden migranten worden vermoedelijk overgedragen aan de immigratiedienst.

De 29 mannen en 6 vrouwen die zijn aangehouden, zouden volgens de Mexicaanse krant El Sol ​de Tijuana allemaal Hondurezen zijn. Over hun rol bij de rellen aan de grens hebben de Mexicaanse autoriteiten niets gezegd.

Aan de Mexicaanse zijde van de grens probeerden ongeveer vijfhonderd Midden-Amerikaanse migranten zondag de noordelijke grens van Mexico over te steken. Ze bestormden de metalen muur die nog steeds op Mexicaans grondgebied voor de Amerikaanse grensmuur staat. De Mexicaanse politie probeerde dat tevergeefs te verhinderen.

Meerdere migranten zouden voorwerpen hebben gegooid naar het grenspersoneel, waarna de Amerikaanse veiligheidstroepen de migranten verjaagden met traangas, zoals op het televisiekanaal van de krant Milenio te zien was. Veel migranten kwamen klem te zitten tussen Amerikaanse en Mexicaanse ordetroepen.

De Mexicaanse regering liet later zondag weten dat de orde bij de grens was hersteld. De grenspost tussen Tijuana en San Diego, die enkele uren dicht was geweest, werd weer opengesteld.

Het Mexicaanse ministerie van Binnenlandse Zaken meldde in een verklaring dat Mexico een deel van de migranten zal deporteren die zich "illegaal en met geweld toegang wilde verschaffen" tot de Verenigde Staten.

'Grootste grensovergang San Diego'

Grenspost San Ysidro is de grootste grensovergang tussen San Diego en Tijuana. Volgens The Guardian kamperen meer dan vijfduizend migranten bij een sporthal in Tijuana, terwijl ze proberen de grens naar Amerika over te steken. Douanebeambten kunnen slechts honderd asielaanvragen per dag verwerken.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vorige week duizenden militairen naar de grens gestuurd om de grenspatrouilles te ondersteunen.

De Amerikaanse minister Kirstjen Nielsen van Binnenlandse Veiligheid veroordeelde zondag "dit type van wetteloosheid". Ze zei in nauw contact te staan met de Mexicaanse autoriteiten.

