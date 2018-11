De Oekraïense president Petro Poroshenko wil de staat van beleg uitroepen in zijn land naar aanleiding van de aanval van Rusland op drie Oekraïense marineschepen zondag. Rusland heeft een noodbijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad aangevraagd.

​Poroshenko heeft de mogelijkheid een staat van beleg af te kondigen voor zestig dagen. Dat moet nog wel goedgekeurd worden door het parlement. Dat zal waarschijnlijk maandag gebeuren, wanneer de president het voorlegt aan het parlement.

Bij een staat van beleg neemt het leger veel taken van de centrale overheid over, waarbij vele burgerlijke vrijheden tijdelijk worden opgeschort in het belang van de nationale veiligheid. Op die manier krijgen de autoriteiten meer bevoegdheden.

Eerder op zondag blokkeerde en confisqueerde Rusland drie Oekraïense marineschepen in de Straat van Kertsj. Volgens Oekraïne heeft Rusland daar ook bij geschoten. Poroshenko riep zondagavond zijn veiligheidskabinet bijeen om de situatie te bespreken.

De zeestraat in de Zwarte Zee ligt tussen Rusland en Oekraïne en grenst aan het schiereiland de Krim. Het eiland is al jarenlang onderwerp van spanningen tussen de landen, sinds Rusland het schiereiland in 2014 annexeerde.

Reservisten verzocht zich klaar te maken

Poroshenko zou tijdens de bijeenkomst met de veiligheidsraad hebben benadrukt dat de staat van beleg geen beperkingen voor de Oekraïense bevolking tot gevolg zou hebben. Wel roept de president volgens het Russische persbureau Interfax reservisten op zich alvast gereed te maken.

Volgens Oekraïense media is Poroshenko niet van plan een tegenaanval uit te voeren op Rusland. Zondagnacht verzamelden demonstranten zich voor de Russische ambassade in Kiev en staken een auto in brand.

Rusland vraagt om spoedbijeenkomst VN-Veiligheidsraad

De Russische regering heeft een dringende bijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties belegd om de geëscaleerde situatie in de Zee van Azov te bespreken. Onderwerp is het behoud van internationale vrede en veiligheid.

"Naar aanleiding van de gevaarlijke ontwikkelingen heeft Rusland gevraagd zo snel mogelijk bijeen te komen in de Veiligheidsraad", aldus Dmitry Polyanskiy, de speciaal gezant van Rusland in de VN, tegen Russische journalisten. De bijeenkomst zou maandag om 17.00 uur Nederlandse tijd moeten aanvangen.

