Rusland heeft zondagavond het vuur geopend op drie Oekraïense marineschepen en ze daarna in beslag genomen. Daarbij zouden een schip zijn beschadigd en drie bemanningsleden gewond zijn geraakt.

Samenvatting Rusland opent vuur op drie Oekraïense schepen na 'provocaties'

Russen versperden eerder zeedoorgang en ramden marinevaartuig in Zwarte Zee

NAVO en Europese Unie roepen op tot kalmte

De marine van Oekraïne stelt in een verklaring dat eenheden van het Russische leger de drie schepen hebben geconfisqueerd. Drie mariniers zijn hierbij gewond geraakt. Eerder meldde de marine al dat Rusland het vuur had geopend op de schepen.

De spanningen liepen zondag al hoog op toen Rusland de drie Oekraïense marineschepen er eerder van weerhield om via de Straat van Kertsj de Zee van Azov binnen te varen. Daardoor was het voor de Oekraïense schepen niet mogelijk om huiswaarts te keren.

De Straat van Kertsj ligt tussen Rusland en Oekraïne en grenst aan het schiereiland de Krim. Het eiland is al jarenlang onderwerp van spanningen tussen de landen, sinds Rusland het schiereiland in 2014 annexeerde.

De Russische veiligheidsdienst FSB heeft volgens het Russische persbureau RIA bevestigd dat er schepen van Oekraïne zijn vastgehouden. Volgens de veiligheidsdienst waren de schepen illegaal de Russische territoriale wateren binnengegaan, hadden ze waarschuwingen genegeerd en manoeuvreerden de schepen gevaarlijk. Ook bevestigde de dienst dat drie Oekraïense zeelieden gewond zijn geraakt.

Bij de Russische ambassade in Kiev verzamelen mensen zich. Volgens het Oekraïense televisiestation Hromadske roept de menigte 'dood aan de Russen'.

'Russen ramden Oekraïense marineboot'

Beide landen beschuldigen elkaar van het schenden van internationale afspraken. Volgens de Oekraïense marine heeft een Russisch grensbewakingsschip een Oekraïense marineboot geramd bij de versperring. Daarbij raakten de motor en romp van het marineschip beschadigd.

Rusland op zijn beurt beschuldigde Oekraïne ervan dat drie schepen tegen de afspraken in Russische territoriale wateren doorstaken, wat door Rusland werd gezien als een provocatie. "Oekraïne wil een conflictsituatie creëren", aldus een verklaring van de Russische autoriteiten.

EU: 'Wees terughoudend'

Kiev beschuldigt Moskou ervan het VN-Verdrag over het recht van de zee en het verdrag tussen Oekraïne en Rusland over het gebruik van de Zee van Azov en de Straat van Kertsj te hebben geschonden. Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse zaken vraagt in een verklaring de internationale gemeenschap te reageren.

De Europese Unie roept Rusland en Oekraïne op "met de grootste terughoudendheid" te handelen en de situatie onmiddelijk te de-escaleren. "We verwachten dat Rusland de blokkade opheft in de Straat van Kertsj", schrijft de EU in een verklaring. "De EU erkent en accepteert de illegale annexatie van het Krim-schiereiland door Rusland niet." Ook de NAVO roept op tot zelfbeheersing.

'Rusland probeert internationale scheepvaart te intimideren'

Rusland is eerder dit jaar door Oekraïne en de Verenigde Staten beschuldigd van het bemoeilijken van het scheepvaartverkeer naar Oekraïne door de smalle zeestraat.

Washington riep Moskou op te stoppen met wat het "intimidatie van de internationale scheepvaart" noemt richting Oekraïne. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is de vermeende intimidatie onderdeel van de "ondermijning van Oekraïne" waar Rusland al langere tijd mee bezig zou zijn.

