De Britse premier Theresa May heeft in een brief de bevolking van Groot-Brittanië om steun gevraagd voor de Brexit-deal.

In de brief aan de Britse bevolking schrijft May dat voor- en tegenstanders van de Brexit hun strijd moeten staken en het vertrek uit de EU moeten gebruiken als een periode voor "vernieuwing en verzoening".

Volgens May moet de Brexit nu worden doorgezet, zodat ministers zich weer kunnen focussen op wat echt belangrijk is voor burgers. May, die volgens The Guardian via de brief probeert kritische politici onder druk te zetten, zegt de deal die met de EU is onderhandeld met "hart en ziel" te verdedigen.

De premier is van mening dat 29 maart, als de Britten definitief geen deel meer uitmaken van de EU, "het punt moet markeren wanneer we de labels 'vertrekken' en 'blijven' voor altijd naast ons neerleggen en we weer als één volk tot elkaar komen".

May is zondag in Brussel, waar de EU-regeringsleiders zich tijdens de Brexit-top zullen buigen over het principeakkoord, waarin bijvoorbeeld onderwerpen staan als handelsrichtlijnen en veiligheid. Spanje dreigde het overleg bij voorbaat al te dwarsbomen vanwege de kwestie rond Gibraltar, maar daar is inmiddels een oplossing voor gevonden.

Binnen regering May veel tegenstand voor akkoord

May kan de steun van haar electoraat voor de brexitdeal goed gebruiken. Binnen haar eigen Conservatieve Partij zijn meerdere volksvertegenwoordigers fel gekant tegen het akkoord dat nog moet worden goedgekeurd door de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Ook de Noord-Ierse DUP, die May aan een regeringsmeerderheid helpt, is kritisch. Partijleider Arlene Foster zei zaterdag tijdens een partijcongres dat de partij niet achter de 585 pagina dikke scheidingsakte kan en wil staan.

