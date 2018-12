De kiezers in Taiwan hebben er zaterdag in een referendum voor gekozen het huwelijk te definiëren als een unie tussen een man en een vrouw. Het is een tegenslag voor activisten die willen dat het homohuwelijk legaal wordt in het Aziatische land.

Hoewel de eindresultaten zaterdagavond nog niet bekend waren, maakte de Taiwanese Kiesraad wel bekend dat zeker zes miljoen mensen een stem voor de traditionele definitie van een huwelijk uitbrachten. Daarmee heeft het referendum de geldigheidsdrempel gehaald.

Aanleiding voor het referendum was een besluit van het Taiwanese Hooggerechtshof. Dat oordeelde in mei 2017 dat koppels van hetzelfde geslacht het grondwettelijke recht hebben om te trouwen. De Taiwanese regering kreeg van de rechters twee jaar de tijd om dat te regelen.

Het land was de afgelopen weken tot op het bot verdeeld over de kwestie. Voor- en tegenstanders van het homohuwelijk voerden grote campagnes om de gunst van de kiezer te winnen.

Volgens de Taiwanese overheid betekent de referendumuitslag niet dat de uitspraak van het Hooggerechtshof wordt verworpen. Naar verwachting zal het kabinet op korte termijn een andere vorm van verbintenis - zoals een samenlevingscontract - voorstellen als alternatief voor het homohuwelijk.

Taiwan wordt gezien als een van de meest liberale landen in Azië. Het is jaarlijks het toneel van de grootste Pride-parade van het werelddeel. Door de meeste landen wordt Taiwan niet erkend als land; hoewel het een de facto onafhankelijke staat is, beschouwt China het als een afvallige provincie.

Taiwanese president legt partijleiderschap neer na nederlaag

Naast het uitbrengen van hun oordeel over het homohuwelijk, kozen de Taiwanezen zaterdag ook nieuwe burgemeesters. De regeringspartij Democratische Progressieve Partij (DPP) leed daarbij een aantal pijnlijke nederlagen. De burgemeesterschappen van de tweede stad van het land, Taichung, en het belangrijke kiesdistrict Kaohsiung gingen na twee decennia over op de pro-Chinese oppositiepartij Kuomintang.

Kiezers hebben mogelijk het vertrouwen in de de partij van president Tsai Ing-wen verloren door haar pogingen het Taiwanese pensioenstelsel en de arbeidswetgeving te hervormen.

De president trok zaterdag haar conclusies en kondigde haar vertrek als DPP-partijleider aan. Tsai blijft voorlopig wel president; de volgende presidentsverkiezingen vinden plaats in 2020.