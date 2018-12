De Congolese autoriteiten gaan akkoord met vier klinische proeven met ebolapatiënten. Onderzoekers kunnen nu belangrijke informatie verzamelen over de effectiviteit van de behandelingen die nu al enige tijd worden uitgevoerd, aldus het ministerie van Gezondheid zaterdag.

Voor de bestrijding van ebola zijn nu nog maar weinig medische middelen beschikbaar. Naast de experimentele vaccins van het farmacieconcern Merck, zijn in Congo ook vier soorten behandelingen mogelijk voor personen die de ziekte al hebben opgelopen.

151 ebolapatiënten hebben een van deze onderhandelingen ondergaan sinds het uitbreken van de laatste epidemie in augustus. Het sterftepercentage is volgens het ministerie gedaald van ongeveer 80 naar 37.

Nu de proeven gaan plaatsvinden, wordt niet langer per patiënt bepaald welke behandeling nodig is. Dit wordt voortaan willekeurig besloten, melden de autoriteiten.

De behandelingen heten mAb114, ZMapp, Remdesivir en REGN-EB3. Ze hebben elk een andere producent en zijn daarnaast ook allemaal gratis. Ook de vaccins van Merck worden kosteloos aangeboden.

​228 doden sinds uitbraak in augustus

De huidige ebola-epidemie heerst in de noordelijke provincie Kivu. De uitbraak, de tiende sinds 1976, heeft vermoedelijk al 228 levens geëist. Bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn tot vrijdag in totaal 399 patiënten geregistreerd.

De huidige uitbraak is lastig te bestrijden. In het getroffen gebied vinden regelmatig gevechten plaats tussen rebellengroeperingen en het nationale leger. Daarnaast gaan er veel geruchten rond over de ziekte, waardoor wantrouwen is ontstaan jegens hulpverleners.

De WHO verwacht dat de huidige uitbraak pas over zes maanden voorbij is.

