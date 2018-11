Tienduizenden inwoners van Frankrijk protesteren zaterdag opnieuw tegen de stijgende brandstofprijzen in het land. Naast blokkades op snelwegen zijn er ook acties in de straten van Parijs.

De Gilets Jaunes (Gele Hesjes) richten hun protesten, die al ruim een week aanhouden, met name op president Emmanuel Macron. Zij vinden dat hij met zijn economische beleid verantwoordelijk is voor de stijgende brandstofprijzen.

De politie verwacht zo'n 30.000 demonstranten in Parijs. Om alles in goede banen te leiden zijn drieduizend agenten opgeroepen om in de hoofdstad te komen werken. Ook zijn er extra beveiligingsmedewerkers voor een demonstratie tegen seksueel geweld, een voetbal- en een rugbywedstrijd.

De omgeving van het Elysée, de ambtswoning van Macron, is om 6.00 uur afgezet door de Parijse politie, bericht Le Monde. De Franse krant meldt dat hier niet gedemonstreerd mag worden. Agenten gebruiken traangas en waterkanonnen om te voorkomen dat demonstranten voorbij de afzetting gaan.

Om 11.00 uur waren zo'n 8.000 demonstranten actief in Parijs, aldus de minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. In heel Frankrijk waren het er volgens hem 23.000. Zes mensen zijn aangehouden door de politie.

Honderden slachtoffers door onrust

Sinds het uitbreken van de protesten zijn op verschillende plaatsen in het land rellen ontstaan. Door de onrust zijn twee doden en 606 gewonden gevallen, verklaarde het ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag.

De eerste landelijke protestdag van vorige week zaterdag had bijna 300.000 deelnemers.

Ook op het Franse eiland Réunion worden acties gevoerd tegen de prijsverhogingen. Een deel van de inwoners, in totaal 1 miljoen, is zaterdag ook opnieuw de straten opgegaan.

Ook protesten tegen prijzen in België

De onrust is inmiddels overgewaaid naar België. In Charleroi zijn de protesten voor de tweede achtereenvolgende nacht uitgelopen op ongeregeldheden. Volgens de politie is het op het Jules Hiérnauxplein, rond het Marsupilami-standbeeld, door toedoen van circa honderd relschoppers in de nacht van vrijdag op zaterdag uit de hand gelopen.

Leden van de oproerpolitie raakten gewond bij wat een politiewoordvoerder een "veldslag" noemde. Tal van relschoppers gingen over tot plundering van winkels in de omgeving. Het standbeeld bleef gespaard, maar er is veel schade aangericht rond het plein.

De politie had uiteindelijk met assistentie van collega's uit Antwerpen, die ter versterking waren opgeroepen, en de inzet van een waterkanon de situatie rond 4.00 uur in de ochtend weer onder controle. Er zijn vijf arrestaties verricht, meldt de krant Le Soir.

