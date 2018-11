Een man in een geel hesje heeft vrijdag gedreigd een granaat tot ontploffing te brengen in de West-Franse stad Angers als hij president Emmanuel Macron niet te spreken kreeg. De man gaf zich vrijdagavond over, na uren van onderhandelingen.

Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner meldde dat de man bij een benzinestation een voorwerp had laten zien dat op een granaat leek. De man zou ook hebben beweerd andere explosieven in zijn tas te hebben. Hij had zich verschanst in de toiletten van het benzinestation.

De man zou een verwarde indruk hebben gemaakt. Hij is een bekende van de politie wegens een aantal kleine drugsmisdrijven.

Het is niet bekend of de man daadwerkelijk hoort bij de in gilets jaunes (gele hesjes) gestoken betogers die deze week blokkades opwierpen uit protest tegen de forse verhoging van brandstofprijzen en het verlies aan koopkracht. Een van zijn eisen was wel dat de gilets jaunes zouden worden ontvangen in het presidentieel paleis.

De actievoerders hebben aangekondigd dat ze zaterdag in Parijs opnieuw gaan betogen.

