Zeker 631 Afrikaanse migranten zijn dit jaar omgekomen toen zij via de zee Spanje probeerden te bereiken. Dat aantal is bijna drie keer zo hoog als vorig jaar en de internationale organisatie voor migratie (IOM) noemt de situatie alarmerend.

Spanje is voor steeds meer vluchtelingen het land om te bereiken. In november arriveerden per dag gemiddeld 120 asielzoekers uit landen in Noord-Afrika en rond de Sahel. In oktober waren dat 350 migranten per dag.

De migranten nemen grotere risico's door in kleinere en minder zeewaardige scheepjes de Middellandse Zee op te gaan.

Donderdag werden bijna negenhonderd mensen gered van in totaal achttien bootjes. Onder hen was een zwangere vrouw die levend uit het water werd gehaald maar op weg naar het ziekenhuis overleed.

"Normaal wordt de stroom in deze tijd van het jaar minder, maar dat gebeurt nu niet in Spanje", aldus een woordvoerder van de IOM.

