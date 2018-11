De botten die recent zijn gevonden in een gebouw van de ambassade van het Vaticaan in Rome, zijn vermoedelijk niet van twee tienermeisjes uit Rome die in 1983 zijn verdwenen.

Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de botten van voor 1964 zijn en bovendien van een man zij geweest, bericht het Italiaanse persbureau ANSA.

De botten werden eind oktober gevonden bij renovatiewerkzaamheden in het gebouw. Dat leidde tot veel speculatie over de mogelijke herkomst van de menselijke resten.

De autoriteiten wilden onder meer proberen DNA uit de botten halen, om te kijken of het gaat om de vermiste Emanuela Orlandi of Mirella Gregori. Wat er met deze verdwenen tieners is gebeurd, is nooit opgehelderd.

Gregori en Orlandi verdwenen beiden in 1983, maar er was geen verband tussen de twee zaken. Orlandi was de dochter van een medewerker van het Vaticaan en is niet meer gezien sinds ze vertrok van een muziekles.

Over die zaak doen allerlei complottheorieën de ronde. Er lijkt echter geen verband te zijn met de recent gevonden botten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!