Nabestaanden van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 stappen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De 95 nabestaanden beschuldigen Rusland van het schenden van hun grondrechten.

Volgens de nabestaanden van zeventig inzittenden zijn hun grondrechten geschonden door het neerhalen van het vliegtuig op 17 juli 2014 en het frustreren van het onderzoek naar de ramp.

"De nabestaanden storen zich aan de opstelling van de Russische Federatie", bevestigt hun advocaat Veeru Mewa na berichtgeving van de NOS. De groep wil dat Rusland wordt veroordeeld en zou dat zien als een belangrijke vorm van erkenning.

Vrijdag wordt de klacht ingediend bij het hof, dat gevestigd is in het Franse Straatsburg. Het is een half jaar nadat het Joint Investigation Team (JIT) bewijzen presenteerde over Russische betrokkenheid bij de ramp. Een klacht bij het hof kan maximaal zes maanden na het bekend worden van nieuwe feiten worden ingediend.

Het JIT toonde in mei aan dat de BUK-installatie die gebruikt is om vlucht MH17 neer te halen, afkomstig is van het Russische leger.

Geen vertrouwen in Russische procedure

Bij de ramp kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Het toestel van Malaysia Airlines was onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur.

Betrokken advocaat Mewa zegt dat eigenlijk eerst alle nationale rechtsmiddelen moeten worden gebruikt. "Maar zie je het voor je, in Rusland tegen Rusland procederen?'', aldus Mewa. Hij zet grote vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de Russische rechtspraak.

Door niet behoorlijk mee te werken aan het onderzoek van het internationale Joint Investigation Team (JIT), dat onder Nederlandse leiding de daders wil vervolgen, schendt Rusland volgens de advocaat ook zijn plicht om effectief onderzoek te doen naar misdrijven. "Rusland verzuimt niet alleen medewerking te verlenen, maar verspreidt ook desinformatie."

Behandeling kan jaren duren

Als de klacht van de nabestaanden in behandeling wordt genomen door het hof, kan de procedure vijf tot zeven jaar duren.

Rusland tekende in de jaren negentig het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en erkende daarmee het hof. De rechters in Straatsburg hebben Moskou al meerdere keren veroordeeld voor mensenrechtenschendingen. Vorige week vond oppositieleider Aleksej Navalny het hof nog aan zijn kant.

Premier Mark Rutte heeft "alle begrip" voor de stap van de nabestaanden. Het staat ze vrij om dat te doen en ze hebben er ook het volste recht toe, zei hij. Rutte vindt het niet nodig deze groep te ondersteunen. Hij wees op de "eigen" zaken waarbij Nederland betrokken is, zoals het internationale onderzoek naar de ramp en de poging om Rusland te dwingen mee te werken aan het onderzoek.