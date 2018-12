Een 29-jarige man reed donderdag met opzet in op een groep schoolkinderen in China. De man zou depressief zijn geweest vanwege problemen in zijn huwelijk. Vijf kinderen kwamen om het leven en achttien raakten gewond.

Dat meldt de South China Morning Post. De man had volgens de autoriteiten geen drank of drugs gebruikt.

De automobilist reed donderdag in op enkele tientallen overstekende kinderen in de stad Huludao in de provincie Laoning. De bestuurder reed door, maar kon later alsnog worden aangehouden.

Veel van de kinderen zaten nog op de kleuterschool of in groep drie en waren rond de vijf jaar oud. De kinderen hadden lunchpauze en staken de weg over op weg naar de plek waar ze zouden gaan eten.

De lokale autoriteiten zeggen dat de bestuurder vanwege zijn relatieproblemen op een willekeurig doelwit wilde inrijden.

Volgens lokale media is de man de zoon van de voorzitter van de lokale afdeling van de Communistische Partij in Qingniushan.

Op camerabeelden is te zien hoe de auto van weghelft wisselt en vervolgens de scholieren schept.

