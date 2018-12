Het inwonertal van de Chinese hoofdstad Peking is voor het eerst in twintig jaar licht gedaald. Volgens het officiële persbureau Xinhua daalde het aantal vaste inwoners van de stad in 2017 met 22.000 mensen naar 21,7 miljoen.

De autoriteiten van de stad proberen de groei al jaren terug te dringen in de strijd tegen de verkeersopstoppingen en de stijging van huizenprijzen. Het aantal mensen dat in de zes stadsdistricten woont is volgens Xinhua in 2016-2017 met 3 procent gedaald.

Hoewel grote steden als Peking en Shanghai de groei willen terugdringen, probeert China als land de geboortegroei juist een impuls te geven. Het totale aantal inwoners daalde in 2017 en zal naar verwachting in 2018 ook dalen. Daarnaast is er sprake van vergrijzing.

