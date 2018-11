MI5, de Britse veiligheidsdienst, heeft voor het eerst toegegeven fouten te hebben gemaakt bij het monitoren van de man die in mei 2017 een aanslag in Manchester pleegde. Die bloedige aanslag bij een concert van Ariana Grande kostte aan 22 bezoekers het leven.

In een donderdag gepubliceerd rapport (pdf) van de Britse inlichtingen- en veiligheidscommissie erkent MI5 dat "te langzaam" te hebben vastgesteld hoe gevaarlijk Salman Abedi (22) eigenlijk was.

"Hoewel het onmogelijk is om te stellen dat de aanslag voorkomen had kunnen worden, zijn potentiële kansen om deze te voorkomen gemist", is een van de conclusies van de commissie.

Ook zou de veiligheidsdienst "alle reden" gehad hebben om Abedi's terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk vanuit Libië in de gaten te houden, een aantal dagen voordat de aanslag in Manchester plaatsvond. Zo zou hij in Libië geleerd hebben hoe hij een bom moest maken.



Daarnaast heeft Abedi ongestoord een veroordeelde terrorist in de gevangenis kunnen bezoeken. "Abedi was gesignaleerd en 'gevlagd', maar de werkwijzen van MI5 waren te langzaam om er opvolging aan te geven", stelt het rapport. Abedi werd daardoor niet gevolgd, had geen enkele restrictie en kon ongestoord zijn gang gaan in de Britse stad.

Dader liep urenlang met zelfgemaakte bom door Manchester

Kort nadat het concert van Grande op 22 mei 2017 was afgelopen, blies Abedi zich op. Daarbij kwamen 22 bezoekers om het leven en vielen er 250 gewonden. Voordat Abedi de aanslag pleegde, liep hij urenlang met een zelfgemaakte bom door het centrum van Manchester. Op bewakingsbeelden was te zien dat hij door de stad wandelde.

Eerder had een regeringscommissie al geconcludeerd dat de aanslag mogelijk voorkomen had kunnen worden als de MI5 beter had gereageerd op informatie over Abedi. Hij stond al sinds 2014 op de radar van de Britse veiligheidsdienst.

