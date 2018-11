Vijf schoolkinderen in China zijn donderdag om het leven gekomen toen een bestuurder met zijn auto op een groep mensen inreed voor een basisschool. De man was niet onder invloed van drugs of alcohol.

Volgens staatsmedia zijn er ook achttien gewonden gevallen, meldt persbureau AP. De bestuurder is gearresteerd in de stad Huludao, in het noordoosten van het land.

Op beelden van bewakingscamera's is te zien dat een rij kinderen de straat voor hun school oversteekt wanneer een auto komt aanrijden. De bestuurder verandert van rijbaan en rijdt in op de groep kinderen.

Het is niet nog niet bekend of het gaat om een opzettelijke daad, maar in China zijn volgens AP in de laatste jaren vaker soortgelijke incidenten voorgekomen.