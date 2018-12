Denemarken heeft besloten voorlopig geen wapens en militair materieel meer te verkopen aan Saoedi-Arabië. Reden daarvoor is de Saoedische betrokkenheid bij de oorlog in Jemen en de moord op de journalist Jamal Khashoggi.

De beslissing is volgens de Deense minister van Buitenlandse Zaken Anders Samuelsen genomen na discussies met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken.

Het Europees Parlement riep in een resolutie vorige maand al op tot een Europees wapenembargo tegen Saoedi-Arabië in verband met de zaak-Khashoggi.

Niet alle landen doen mee aan het embargo. Frankrijk, Spanje, Wallonië en het Verenigd Koninkrijk blijven wapens leveren. Duitsland is het belangrijkste Europese land dat besloot leveringen aan Saoedi-Arabië te staken.

Nederland pleit ook voor wapenembargo

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken gaat namens Nederland in de VN-Veiligheidsraad pleiten voor een wapenembargo.

Hij doet dat na een oproep van bijna de hele Tweede Kamer. Eerder zei Blok nog dat een dergelijk verzoek op voorhand "kansloos is". Volgens hem zal een resolutie het niet halen omdat landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk niet bereid zullen zijn om de export van wapens te stoppen.

De rol die Saoedi-Arabië in de oorlog in Jemen speelt, is in verschillende westere landen de afgelopen weken op de politieke agenda beland. Het land steunt de Jemenitische overheid, die in een bloedige strijd is verwikkeld met Houthi-rebellen en diverse extremistische partijen.

Saoedi-Arabië voert veel luchtaanvallen uit op doelen van de Houthi's. Die luchtaanvallen zijn omstreden omdat er veel burgerslachtoffers vallen. Volgens de VN kwamen sinds de start van het Saoedische offensief vele duizenden burgers om het leven. Zestig procent van die slachtoffers zou zijn gedood door de Saoedische coalitie.

Na de moord op de kritische Saoedische journalist Jamal Khashoggi werden verschillende westerse landen gedwongen hun bondgenootschap met het olierijke Arabische koninkrijk opnieuw tegen het licht te houden.

