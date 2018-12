Ray Chavez, de oudste veteraan die de aanval op Pearl Harbor overleefde, is woensdag op 106-jarige leeftijd overleden. Chavez is in zijn slaap overleden in zijn woonplaats San Diego, meldt zijn familie.

Chavez werd in 1912 geboren in San Bernardino in de Amerikaanse staat Californië. Hij diende 77 jaar geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog in het leger op een mijnenveger en een transportschip. De man was in 1941 tijdens de Japanse aanval gestationeerd op de marinebasis Pearl Harbor.

Hij woonde later regelmatig herdenkingsbijeenkomsten bij. Eerder dit jaar ging Chavez nog op bezoek bij de Amerikaanse president Donald Trump.

"We betreuren het te vernemen dat de oudste levende Pearl Harborveteraan, Ray Chavez, is overleden op de leeftijd van 106 jaar", reageert het Witte Huis via Twitter. "We waren vereerd om hem eerder dit jaar in het Witte Huis te mogen ontvangen. Bedankt voor je diensten aan ons mooie land, Ray!"

Ruim 2.400 militairen gedood door Japan

De aanval op de marinebasis Pearl Harbor vond plaats op 7 december 1941.​ Honderden Japanse vliegtuigen voerden een luchtaanval uit, met ruim 2.400 doden tot gevolg. Daarnaast raakten bijna twaalfhonderd militairen gewond.

De Japanse aanval geldt als één van de beslissendste momenten in de Tweede Wereldoorlog. Het belangrijkste gevolg was dat de VS, die zich tot dan toe relatief afzijdig had gehouden in de oorlog, zich in het conflict ging mengen.

