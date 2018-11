John Roberts, de opperrechter van het Hooggerechtshof heeft de Amerikaanse president Donald Trump woensdag terechtgewezen, omdat hij rechter Jon Tigar een "Obama-rechter" had genoemd.

Tigar had dinsdag bepaald dat de regering-Trump voorlopig geen immigranten mag weren die vanuit het zuiden illegaal de Verenigde Staten binnenkomen.

"Wij hebben geen Obama-rechters of Trump-rechters, Bush-rechters of Clinton-rechters", stelde Roberts in een verklaring. Roberts is zelf een conservatieve rechter die door de voormalige president George W. Bush is benoemd. Bush is een Republikein, net als Trump.

Roberts benadrukte dat de VS een onafhankelijke rechterlijke macht heeft. "En dat is iets waarvoor we allemaal dankbaar moeten zijn."

In een reactie op Twitter hield Trump vol dat er in de VS wel degelijk Obama-rechters zijn. "En die hebben een heel andere kijk op de zaken dan degenen die voor de veiligheid in het land moeten zorgen."

