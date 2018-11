Na felle kritiek uit de EU heeft Polen de omstreden hervorming van het Poolse hooggerechtshof opgegeven. De regerende partij van Recht en Rechtvaardigheid (PiS) heeft het conflict erover met het Europese Hof niet verder op de spits willen drijven.

De regering bracht woensdag een wetswijziging in stemming over het terugdraaien van de gedwongen pensionering van rechters. In het parlement stemden 215 volksvertegenwoordigers in met de wetswijziging en 161 parlementariërs stemden tegen.

Volgens de PiS was aanpassing van de wetgeving nodig om die in overeenstemming te brengen met een uitspraak van het Europese Hof. Dat buigt zich over de hervormingen in de Poolse rechterlijke macht en had geëist dat met pensioen gestuurde opperrechters weer aan het werk kunnen gaan.

De hervorming van het Poolse hof voorzag in een verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd van de opperrechters van 70 naar 65 jaar. Daardoor moesten ruim twintig rechters, ongeveer een derde van het totale aantal, met pensioen. Volgens critici gebruikte de conservatieve regeringspartij (PiS) de maatregel om af te komen van rechters die niet op de hand van de regering waren.

Nu het parlement heeft ingestemd met het terugdraaien van de omstreden hervorming kunnen opperrechters die door de maatregel met pensioen moesten opnieuw aan de slag gaan.