Een rechtbank in het Turkse Ankara heeft 74 mensen tot levenslang veroordeeld voor hun rol in de couppoging in juli 2016. Onder de veroordeelden is een onbekend aantal militairen.

Door de poging tot staatsgreep door een groep militairen kwamen 240 mensen om het leven, vooral ongewapende burgers.

In de maanden en jaren na de couppoging werden ongeveer 160.000 mensen gearresteerd. Daarvan zijn er 77.000 officieel in staat van beschuldiging gesteld. Zij zitten in voorarrest.

De regering van president Recep Tayyip Erdogan houdt de geestelijke Fethullah Gülen verantwoordelijk voor de couppoging.