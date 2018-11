Turkije verwijt de VS niet adequaat te reageren in de zaak-Khashoggi. Het land noemt de reactie van de Amerikaanse president Donald Trump - die loyaal aan Saoedi-Arabië blijft - "komisch".

Trump verklaarde dinsdag dat de VS Saoedi-Arabië als een trouwe bondgenoot blijft beschouwen, ook al wijst onderzoek van zijn eigen veiligheidsdiensten uit dat kroonprins Mohammed Bin Salman betrokken is geweest bij de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi.

De president stelde dat de VS wapendeals met Saoedi-Arabië moet veiligstellen, omdat anders China en Rusland het Amerikaanse marktsegment zullen overnemen. Hij gaf overigens geen onderbouwing voor deze stelling.

Trump sluit niet uit dat de Saoedische kroonprins betrokken is geweest bij de moord op Khashoggi, maar stelt dat de connectie tussen de moord en Bin Salman nooit definitief aangetoond zal worden. "Misschien deed hij het, misschien ook niet", vatte Trump samen.

'CIA kent de kleur van kat in de tuin, maar niet de dader'

Een van de hoogste leiders van de AKP, de partij van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, stelde woensdag dat het "niet mogelijk is dat een hoogstaande veiligheidsdienst als de CIA wél weet wat de kleur was van de kat die in de tuin van Saoedische consulaat liep, maar niet wie de opdracht tot de moord gaf".

Turkije stelt dat de verklaring van Trump "niet geloofwaardig is". "Niet voor de VS en niet voor de rest van de wereld".

Turkse veiligheidsdiensten stelden eerder dat de opdracht tot de moord op Khashoggi vanuit de "hoogste kringen van de Saoedische overheid" kwam. Saoedi-Arabië zelf heeft de betrokkenheid van de kroonprins steeds ontkend.

Saoedi-Arabië veranderde meerdere malen verklaring over de moord

Het land heeft de afgelopen zes weken meerdere keren zijn versie van de gebeurtenissen gewijzigd. Niet zelden spraken de verschillende versies elkaar tegen. Volgens de laatste verklaring van Riyad zou Khashoggi zijn vermoord en in stukken gesneden, nadat "onderhandelingen om terug te keren naar zijn moederland" uit de hand waren gelopen.

Niet alleen Turkije zet vraagtekens bij de verklaring van het Witte Huis. Leiders van de Republikeinen en de Democraten in de senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken willen dat Trump een onderzoek instelt naar de Saoedische kroonprins en zijn rol in de dood van Khashoggi.

Senatoren Bob Corker van de Republikeinen en Bob Menendez van de Democraten doen in een aan Trump gerichte brief een beroep op een mensenrechtenwet. Die wet draagt de president op te onderzoeken of een buitenlandse persoon verantwoordelijk is voor een mensenrechtenschending, zoals het doden van Khashoggi.

Mohammed Javad Zarif, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, liet op Twitter weten het bizar te vinden dat Trump zijn land zonder enige onderbouwing als grote schurk afschildert, terwijl hij Saoedi-Arabië de hand boven het hoofd houdt. "Misschien zijn wij ook wel verantwoordelijk voor de bosbranden in Californië", schamperde Zarif.

The Washington Post, de krant waar Khashoggi voor schreef, liet dinsdag in een reactie weten dat dit "zelfs voor Trump een nieuw dieptepunt" is.

​Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!