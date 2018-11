Polen lijkt de omstreden hervorming van het Poolse hooggerechtshof toch op te geven na felle kritiek vanuit de EU. De regerende partij PiS zou de kwestie niet verder op de spits willen drijven.

De partij heeft woensdag een voorstel gepubliceerd dat de hervorming vrijwel tenietdoet. Volgens de PiS wordt de wetgeving aangepast om die in overeenstemming te brengen met een uitspraak van het Europese hof van Justitie.

Het hof buigt zich over de hervormingen in de Poolse rechterlijke macht en had geëist dat met pensioen gestuurde opperrechters weer aan de slag kunnen gaan.

De opperrechters die als gevolg van de hervormingen met pensioen zijn gestuurd, kunnen volgens het nieuwe voorstel weer aan de slag. Het gaat om ongeveer een derde van de twintig opperrechters. Officieel blijven die magistraten weliswaar gepensioneerd, maar ze kunnen weer aan het werk.

Polen meerdere malen berispt voor ondemocratische maatregelen

Brussel verwijt de Poolse overheid een aantal maatregelen te hebben doorgevoerd die het principe van de rechterlijke onafhankelijkheid zouden aantasten. De Europese Commissie was deze zomer een zogeheten inbreukprocedure tegen Polen begonnen "om de onafhankelijkheid van het Poolse hooggerechtshof te beschermen".

Rechters die de pensioenleeftijd hebben bereikt, zouden volgens de nieuwe wet in Polen alleen mogen aanblijven met toestemming van president Andrzej Duda. Hij stuurde meerdere rechters zonder opgaaf van reden met pensioen. Deze nieuwe regelgeving verdwijnt nu dus in de prullenbak.

ENCJ, het Europese netwerk van raden voor de rechtspraak, heeft Polen half september geschorst. Het land heeft daardoor zijn stemrecht verloren, maar is nog wel lid. Het is de eerste keer dat het netwerk een lid schorst.

Volgens de ENCJ wordt de onafhankelijkheid van KRS, de Poolse raad voor de rechtspraak, niet meer gewaarborgd. Het netwerk is het centrale orgaan dat verschillende Europese organisaties voor rechtspraak binnen de Europese Unie aan elkaar verbindt en vertegenwoordigt. Het is niet duidelijk of deze 'straf' nu wordt teruggedraaid.

​Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!