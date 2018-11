Advocaten van de Amerikaanse president Donald Trump hebben dinsdag de schriftelijke antwoorden van de president op de vragen in het Ruslandonderzoek overhandigd aan speciaal aanklager Robert Mueller.

Mueller leidt het onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. De advocaten van Trump en Mueller zijn al maanden in overleg over hoe de president gehoord zal worden.

Mueller ging akkoord met geschreven antwoorden van Trump en stuurde half oktober zijn vragen, ongeveer 25, naar het Witte Huis op. Hij kan echter alsnog besluiten de president in levende lijve te ondervragen.

De vragen betreffen vijf verschillende onderwerpen, die allemaal gaan over gebeurtenissen die plaatsvonden voordat Trump in 2016 de verkiezingen won, schrijft the Washington Post. Als dat klopt, heeft de president geen vragen beantwoord over het ontslag van voormalig FBI-directeur James Comey.

Trump zei vrijdag nog tegen journalisten in het Witte Huis dat hij de vragen "erg makkelijk" vond en geen moeite had om antwoorden te formuleren. "Mijn advocaten werken niet aan het document, ik ben er zelf mee bezig en schrijf zelf de antwoorden", zei de president.

De antwoorden op de vragen van Mueller zullen nog niet openbaar worden gemaakt, omdat Mueller ze kan gebruiken als bewijs in het Ruslandonderzoek.

