De chef van het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) heeft ontslag genomen vanwege kritiek op zijn reisgedrag. Van de 668 dagen die zijn onderzocht, sinds hij aan het roer staat van het programma, was hij er 529 op reis.

Erik Solheim, die uit Noorwegen komt, is opgestapt op verzoek van VN-baas António Guterres, schrijft the Guardian dinsdagavond. Bronnen gelieerd aan Unep stellen dat een aantal landen al aan de VN had laten weten geen financiële steun meer te geven aan het programma, totdat er meer duidelijkheid zou komen over het uitgavenpatroon van de Noor.

In september meldde the Guardian dat uit een vertrouwelijk document van de VN bleek dat Solheim 80 procent van zijn tijd doorbracht in het vliegtuig. Zijn reizen werden in het rapport onderzocht en een deel er van bleek niet noodzakelijk te zijn.

De milieuchef kwam daarnaast ook onder vuur te liggen omdat zijn vrouw een nieuwe baan had gekregen bij een bedrijf, dat vlak daarvoor een deal had gesloten met Unep.

