De Amerikaanse president Donald Trump wilde ex-presidentskandidaat en zijn rivaal bij de verkiezingen in 2016 Hillary Clinton en de voormalig FBI-directeur James Comey laten vervolgen, maar is dit afgeraden door zijn toenmalige adviseur van het Witte Huis Don McGahn.

Trump zou in de lente van dit jaar McGahn hebben verteld dat hij wilde dat Justitie de twee zou vervolgen, meldt The New York Times (NYT) dinsdagavond op basis van twee anonieme bronnen. McGahn zou dit vervolgens in een memo de president hebben afgeraden.

De raadsman benadrukte daarin dat de actie zou kunnen leiden tot Trumps afzetting omdat de president niet bevoegd was om een vervolging in te stellen. McGahn schreef dat Trump wel om een onderzoek naar Clinton en Comey kon vragen, maar dat dit zou kunnen leiden tot beschuldigingen van machtsmisbruik.

Het is niet bekend of Trump de memo van McGahn heeft gelezen, of dat hij verder is gegaan met de vervolging. Maar twee mensen die met de president over de situatie hebben gesproken melden dat de plannen wel onderwerp van gesprek zijn gebleven. Zo zou Trump een tweede speciale onderzoekscommissie in het leven willen roepen om een onderzoek in te stellen naar Clinton en Comey.

Niet bekend op welke gronden Trump Clinton en Comey wilde laten vervolgen

Een woordvoerder van het Witte Huis wilde niet reageren op de kwestie, aldus de NYT. De advocaat van McGahn liet wel van zich horen. "Mijn cliënt zal geen reactie geven op zijn juridische advies aan de president. Net zoals elke cliënt, heeft ook de president recht op vertrouwelijkheid. McGahn wil wel onderstrepen dat, naar zijn weten, de president nooit iemand heeft opgeroepen om Clinton en Comey te vervolgen", aldus de raadsman.

Ook is onbekend op welke gronden Trump wilde dat de twee zouden worden vervolgd. Hij beschuldigde Comey eerder van het illegaal delen van geclassificeerde informatie in een memo met de NYW. De memo, die ging over zijn interacties met de president, bevatte echter niet zulke notities.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!