Vele tienduizenden jonge kinderen zijn de afgelopen jaren in Jemen overleden aan de gevolgen van ernstige ondervoeding, concludeert kinderrechtenorganisatie Save the Children. De organisatie moet zelf grote moeite doen om hulpgoederen op de juiste plek te krijgen in het door conflict verscheurde land.

Jemen is al jaren in de greep van een bloedige burgeroorlog. Een internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië en lokale bondgenoten vecht tegen Houthi-rebellen. Die hebben het noordwesten van het land grotendeels onder de voet gelopen en hebben onder meer de macht in de hoofdstad Sanaa. De Saoedi's denken dat de Houthi's steun krijgen van Iran.

Het conflict heeft het toch al straatarme land verder in crisis gestort. Volgens de Verenigde Naties dreigt hongersnood voor veertien miljoen mensen. "Uit een evaluatie van de sterftecijfers voor onbehandelde gevallen van ernstige acute ondervoeding bij kinderen jonger dan vijf jaar, blijkt dat tussen april 2015 en oktober 2018 ongeveer 84.701 kinderen zijn overleden", meldt Save the Children.

"Kinderen die sterven van de honger lijden enorm", zegt directeur Jemen Tamer Kirolos van Save the Children in een verklaring. "Hun vitale orgaanfuncties worden steeds langzamer en stoppen er uiteindelijk mee. Hun immuunsysteem is zo verzwakt dat ze erg vatbaar zijn voor infecties."

De strijd woedt in onder meer de belangrijke havenstad Hodeidah, waar de coalitie probeert de Houthi's te verdrijven. "Door de voortdurende gevechten, blokkades en bureaucratie komen hulpgoederen van Save the Children voor het noorden van het land noodgedwongen via de zuidelijke havenstad Aden het land binnen", zegt de hulporganisatie. "Daardoor duurt het tot drie weken langer om hulp op de juiste plek te krijgen."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!