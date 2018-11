De Amerikaanse president Donald Trump wil Saoedi-Arabië als "standvastige partner" behouden, ondanks dat de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman geweten heeft van de plannen voor de moord op journalist Jamal Khashoggi.

Dat stelt Trump dinsdag in een verklaring, die begint met de waarschuwing dat de wereld "een erg gevaarlijke plek is".

Hij is niet van plan de zakelijke contracten met Saoedi-Arabië te herzien. "Rusland en China zouden daar enorm van profiteren", aldus Trump. Tijdens een bezoek aan Saoedi-Arabië eerder dit jaar sloot de president deals over onder meer wapenleveranties.

Trump noemt de zaak-Khashoggi een "verschrikkelijke misdaad" en stelt op de hoogte te zijn van veel details omtrent de dood van de journalist. "We hebben al zeventien Saoedi's die bij zijn dood betrokken zijn gesanctioneerd", aldus Trump.

'Kan zijn dat kroonprins weet had van plannen'

Khashoggi woonde in de Verenigde Staten en was een criticus van de Saoedische kroonprins. De journalist ging begin oktober naar het Saoedische consulaat in Istanboel om documenten te regelen voor het huwelijk met zijn Turkse vriendin en kwam het consulaat nooit meer uit.

Inmiddels heeft Saoedi-Arabië erkend dat de journalist gedood is, maar de vermeende betrokkenheid van kroonprins Mohammed wordt bestreden. "Het kan zijn dat de kroonprins weet had van de plannen", aldus Trump. "We weten misschien nooit alle feiten rond deze zaak."

Trump benadrukt dat de relatie van de VS met Saoedi-Arabië hetzelfde blijft omdat die belangrijk is in de strijd tegen Iran. Hij wijst er wel op dat de Amerikaanse inlichtingendiensten de zaak nog onderzoeken.

Doodstraf geëist tegen vijf verdachten

Afgelopen donderdag maakte de Saoedische officier van justitie bekend dat hij de doodstraf heeft geëist tegen vijf gearresteerde verdachten van de moord op Khashoggi.

Volgens de aanklager heeft de kroonprins niets met de moord te maken. Saoedische ambtenaren hebben gezegd dat Khashoggi per ongeluk werd vermoord doordat hij in een wurggreep werd gehouden door mannen die hem probeerden te dwingen terug te keren naar Saoedi-Arabië.

Zowel Republikeinse als Democratische politici hebben Trump onder druk gezet en vragen hem hard op te treden tegen de kroonprins. Trump stelt dat hij dat begrijpt en dat hij de ideeën die zijn aandragen zal overwegen. "Maar alleen als die in lijn zijn met de absolute veiligheid van Amerika."

CIA wijst kroonprins aan als opdrachtgever

Vorige week meldde The Washington Post, waar Khashoggi voor schreef, dat de CIA heeft geconcludeerd dat de kroonprins opdracht heeft gegeven voor de moord op Khashoggi.

Op basis van onder meer een telefoongesprek tussen Khashoggi en de broer van de kroonprins, Khalid Bin Salman, komt de CIA volgens de krant tot haar conclusie. Khalid Bin Salman is de Saoedische ambassadeur in de Verenigde Staten.

In het gesprek zegt Khalid Bin Salman dat Khashoggi naar het Saoedische consulaat in Istanboel moet gaan om de papieren voor zijn huwelijk te regelen en dat hij daarbij geen gevaar zou lopen.

