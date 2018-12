De voortvluchtige oud-premier van Macedonië heeft naar eigen zeggen asiel gekregen in Hongarije. Nikola Gruevski was naar het land van zijn politieke bondgenoot Viktor Orbán gevlucht om aan een tweejarige celstraf te ontkomen.

Gruevski was in eigen land veroordeeld vanwege ambtsmisbruik en sloeg eerder deze maand op de vlucht. Hem hangen in Macedonië nog meer aanklachten boven het hoofd.

De oud-premier meldt nu op Facebook dat zijn asielaanvraag in Hongarije is gehonoreerd. Hij zegt in eigen land politiek vervolgd te worden.

Gruevski heeft al tijdens zijn vlucht hulp gehad van Hongarije. Hij liet zich in Albanië vervoeren in een wagen van de Hongaarse ambassade, meldde de Albanese politie eerder. De Macedonische autoriteiten hadden Hongarije tevergeefs opgeroepen de politicus terug te sturen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!