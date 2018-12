Israël en Polen ondertekenen het VN-migratiepact niet, aldus de regeringen van de twee landen dinsdag. Eerder haakten ook de Verenigde Staten, Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Bulgarije en Estland al af.

In het migratiepact staan richtlijnen voor de omgang met migranten. Het 34 pagina's tellende akkoord, dat voluit het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration heet, moet ervoor zorgen dat migratiestromen in betere banen worden geleid.

De ondertekening moet plaatsvinden tijdens een top die op 10 en 11 december in het Marokkaanse Marrakesh wordt gehouden.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zijn ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten dat niet wordt meegedaan aan de officiële ondertekening van het verdrag in Marokko. Hij zegt in een verklaring dat Israël vastberaden is om de "grenzen te verdedigen tegen illegale indringers".

Ook de Poolse regering spreekt zich uit tegen het internationale akkoord. Er zou in de tekst onvoldoende zijn gegarandeerd dat landen zelf het recht houden om te bepalen welke mensen worden toegelaten op hun grondgebied, bericht persbureau PAP.

