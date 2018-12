De Amerikaanse jongeren David Hogg (18) , Emma González (18), Jaclyn Corin (18) en Matt Deitsch (20) hebben de Kindervredesprijs 2018 gewonnen. Ze richtten na de schietpartij op een middelbare school in de Amerikaanse stad Parkland de beweging March For Our Lives op.

De jongeren kregen de onderscheiding in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad uit handen van aartsbisschop Desmond Tutu.

De vier jongeren zijn overlevenden van de schietpartij waarbij zeventien mensen om het leven kwamen en veertien mensen gewond raakten.

Het wapen van de negentienjarige schutter was volledig legaal gekocht. Na de schietpartij deden de jongeren een oproep om de wapenwetgeving in de Verenigde Staten aan te scherpen.

Tijdens een mars in Washington DC hield González een emotionele toespraak over de wapenwetgeving in het land. Sinds de schietpartij is er nog niets veranderd aan de Amerikaanse wetgeving.

Vorig jaar won Syrische jongen die school oprichtte

In 2017 won de Syrische jongen Mohammed Al Jounde, omdat hij in Libanon een school oprichtte voor de kinderen in het vluchtelingenkamp waarin hij verbleef.

Andere oud-winnaars zijn Malala Yusafzai (2013), die zich inzette voor onderwijs voor meisjes in Pakistan, en Kehkashan Basu uit de Verenigde Arabische Emiraten, die zich inzet voor schonere oceanen.

De Kindervredesprijs wordt ieder jaar uitgereikt door de organisatie Kids Rights.

