De autoriteiten in de Amerikaanse staat Florida vrezen dat de zware regenval en modderstromen de zoektocht naar slachtoffers van de bosbrand zullen bemoeilijken.

Vanaf dinsdag wordt er drie dagen slecht weer voorspeld rond het zwaar getroffen stadje Paradise.

Officieel zijn er nog 993 mensen vermist en het officiële dodental van de brand staat op 79. De autoriteiten benadrukken dat de lijst met vermisten onnauwkeurig is.

Camp Fire, zoals de brand is genoemd, is nu al de dodelijkste en destructiefste bosbrand in de geschiedenis van Californië. De branden hebben 61.000 hectare en 12.000 woningen in de as gelegd.

Het platgebrande gebied is ook vatbaarder voor modderstromen en aardverschuivingen. Pas eind november verwacht de brandweer de bosbranden onder controle te hebben.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!