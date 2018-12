Een federale rechter in San Francisco heeft bepaald dat de regering van president Donald Trump geen immigranten mag weren die vanuit het zuiden illegaal de Verenigde Staten binnenkomen. Het gaat om een voorlopig besluit van de rechter.

De rechter had zich op initiatief van twee burgerrechtenorganisaties gebogen over een decreet dat Trump op 9 november had uitgevaardigd. Dat decreet zou negentig dagen geldig zijn en was bedoeld om illegale immigratie te ontmoedigen.

Migranten die vanaf Mexico de VS in wilden, mochten alleen nog bij officiële grensposten asiel aanvragen.

Het voorlopige besluit van de rechter geldt voor het hele land. De rechtbank organiseert op 19 december een hoorzitting over het onderwerp om daarna een definitief besluit te nemen.

'De president kan niet naar eigen inzicht wetten veranderen'

De rechter stelt dat immigranten altijd in de VS asiel kunnen aanvragen, ongeacht de manier waarop zij het land zijn binnengekomen. "De president heeft niet het recht om immigratiewetten die door het Congres zijn aangenomen aan te passen", oordeelde hij.

Het oordeel van de rechter is een tegenslag voor Trump, die tijdens de campagne voor de midtermverkiezingen waarschuwde voor een flinke 'karavaan' van immigranten die onderweg is naar de VS. De president stationeerde meer dan vijfduizend soldaten bij de grens om deze groep tegen te houden.

Trump repte sinds verkiezingen met geen woord over 'karavaan'

Critici, zoals talloze mensenrechtenorganisaties, stellen dat het gaat om vluchtelingen die hun huis zijn ontvlucht, omdat zij in grote armoede leven of omdat hun bestaan door extreem geweld wordt bedreigd.

Opvallend is dat Trump sinds de verkiezingen met geen woord meer over het onderwerp heeft gerept. Het is niet het eerste immigratiebesluit van de president dat door een rechter wordt geblokkeerd.

De rechter verbood eerder dit jaar bijvoorbeeld ook het opsluiten van immigrantenkinderen. Trump riep eerder dat de maatregel per se nodig was om het land te beschermen.

Het vastzetten van duizenden zeer jonge immigrantenkinderen in afgesloten loodsen en zelfs kooien leidde tot een stormvloed aan boze reacties in binnen- en buitenland.

