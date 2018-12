Een politieagent in Brussel is lichtgewond geraakt door een aanval met een mes. De agent is naar het ziekenhuis gebracht.

Een man viel dinsdagochtend om 5.30 uur het hoofdkantoor van de politie aan de Kolenmarkt aan, heeft de Belgische politie laten weten aan onder meer VTM Nieuws.

De aanvaller is neergeschoten door een tweede agent en naar het ziekenhuis gebracht. De man kon nog niet worden verhoord. Hij was volgens de Gazet van Antwerpen eerder opgepakt wegens wapenhandel.

Het parket van Brussel is een gerechtelijk onderzoek begonnen naar de "moordpoging in terroristische context". Getuigen hebben hem "Allahu akbar" (God is groot) horen roepen.

Volgens een woordvoerder van het parket is er nog geen zekerheid of de aanval een terroristisch karakter had. "We hebben nog geen duidelijkheid over het motief." Minister Jan Jambon van Binnenlandse Zaken spreekt van "een laffe aanval" op de politie.

Philippe Close, de burgemeester van Brussel, steunt de aangevallen agenten. "Mijn gedachten gaan uit naar de gewonde agent en de agenten die de dader hebben geneutraliseerd."

