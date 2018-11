In de Jemenitische havenstad Hodeidah zijn maandagavond opnieuw hevige gevechten uitgebroken. Eerder op maandag zei de VN nog dat de Houthi-rebellen en de regering bereid waren vredesonderhandelingen te voeren.

De Houthi-rebellen zouden zijn begonnen met artilleriebeschietingen in het oosten van Hodeidah, zeggen inwoners van de stad. Daarop vocht het regeringsleger terug. Het leger kreeg luchtsteun van coalitielanden. De gevechtsvliegtuigen hebben meer dan tien luchtaanvallen uitgevoerd. Het zijn de zwaarste gevechten sinds de de-escalatie op 14 november begon.

De door Iran gesteunde Houthi's zijn al vier jaar in oorlog met de Jemenitische regering, die hulp krijgt van een Saoedische coalitie. Beide partijen hebben volgens VN-bemiddelaar Martin Griffiths "stevige garanties" gegeven en beloofd aanwezig te zullen zijn bij het vredesoverleg in Zweden dat binnenkort plaatsvindt. Wanneer precies is nog niet bekend.

De coalitie besloot vorige week een einde te maken aan het offensief in de havenstad, waar ongeveer 80 procent van de noodhulp, brandstof en handelsgoederen arriveert.

De rebellen kondigden daarop maandag aan om voorlopig te stoppen met de drone- en raketaanvallen op de coalitie. Ze wilden hiermee goede wil tonen in aanloop naar het nieuwe vredesoverleg.

VK stelde ontwerpresolutie staakt-het-vuren voor

Maandag stelde het Verenigd Koninkrijk een ontwerpresolutie voor in de VN-Veiligheidsraad waarin wordt opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. Wanneer de andere veertien landen van de raad over de resolutie zullen stemmen, is nog niet bekend.

De laatste vredesonderhandelingen in september leverden geen resultaten op, doordat de Houthi's niet kwamen opdagen. Er werd tevergeefs drie dagen gewacht. Griffiths hoopt dat de gesprekken nog dit jaar kunnen worden hervat.

Door de burgeroorlog in Jemen zijn al zo'n vijftienduizend burgers om het leven gekomen. Ook zijn er ongeveer drie miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld. Volgens David Beasley van het voedselprogramma WFP staat het land aan de rand van een catastrofe.

Volgens hulporganisatie Save the Children worden meer dan vijf miljoen kinderen in Jemen met de hongerdood bedreigd.

Een jongen in een vluchtelingenkamp in Jemen (Foto: ANP).

