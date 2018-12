De Houthi's in Jemen stoppen voorlopig met de drone- en raketaanvallen op Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en hun Jemenitische bondgenoten. De rebellen willen op deze manier goede wil tonen in aanloop naar een nieuw vredesoverleg met de regering in het land.

Rebellenleider Mohammad Ali al-Houthi heeft het besluit maandag bekendgemaakt. Hij gaf aan open te staan voor een uitgebreidere staak-het-vuren als de Saoedische coalitie "vrede wil".

De door Iran gesteunde Houthi's zijn al vier jaar in oorlog met de Jemenitische regering, die hulp krijgt van een Saoedische coalitie. Beiden hebben volgens VN-bemiddelaar Martin Griffiths "stevige garanties" gegeven over hun aanwezigheid bij het overleg in Zweden.

Het besluit van de Houthi's kwam nadat de coalitie een einde had gemaakt aan een offensief in het belangrijke Hodeidah. In de havenstad arriveert 80 procent van de noodhulp, brandstof en handelsgoederen voor Jemen.

Verenigde Naties verwelkomen besluit Houthi's

Griffiths verwelkomde het besluit van de Houthi's. De VN-gazant riep de strijdende partijen op terughoudendheid te blijven tonen, zodat er gunstige omstandigheden ontstaan voor het overleg over de toekomst van Jemen.

De laatste vredesonderhandelingen in september leverden geen resultaten op, doordat de Houthi's niet kwamen opdagen. Er werd tevergeefs drie dagen gewacht. Griffiths hoopt dat de gesprekken nog dit jaar kunnen worden hervat.

De burgeroorlog in Jemen heeft al meer dan tienduizend levens opgeëist. Zo'n drie miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. De helft van de bevolking staat aan de rand van een hongersnood en dreigt volledig afhankelijk te worden van voedselhulp om te overleven.

Een ondervoed kind in het ziekenhuis van Sanaa (foto: EPA).

'Jemen is land aan rand van catastrofe'

David Beasley van het Wereld Voedsel Programma (WFP) omschrijft Jemen als een land dat aan de rand van een catastrofe staat. Volgens hem zijn de prijzen voor basisingrediënten in acht maanden tijd verdubbeld.

Beasley bezocht recent een ziekenhuis in de Jemenitische hoofdstad Sanaa, waar dagelijks vijftig ondervoede kinderen naartoe worden gebracht. "Ze hebben maar plek voor twintig", zei hij vorige week in gesprek met de VN. "De rest gaat naar huis om te sterven."

Hulporganisatie Save the Children waarschuwt dat meer dan vijf miljoen kinderen in Jemen met de hongerdood worden bedreigd.

