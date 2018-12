Nieuwsorganisatie CNN zegt maandag weer een spoedzitting aan te vragen nadat het Witte Huis heeft gedreigd journalist Jim Acosta weer de toegang tot persconferenties te ontzeggen.

Het opnieuw weigeren van de journalist in het Witte Huis zou aan het eind van de maand al gebeuren, stelt CNN maandag.

Eerder kreeg de nieuwszender al gelijk in een soortgelijke spoedprocedure. De rechter gebood het Witte Huis toen om Acosta voorlopig opnieuw toe te laten.

CNN is van mening dat de persvrijheid wordt geschonden als hun journalist wordt geweerd. "Als hier geen actie tegen wordt ondernomen, dan ziet de toekomst van journalisten die verslag doen van het Witte Huis er gevaarlijk uit", aldus de nieuwsorganisatie eerder.

Donald Trump en Acosta botsten tijdens persconferentie

De journalist en de Amerikaanse president Donald Trump kwamen tijdens een persconferentie in botsing. Acosta stelde vragen over Trumps opmerkingen over migranten, waarop de president hem beledigde.

Toen Acosta daarna meer vragen wilde stellen, zei Trump dat het "genoeg was". Een medewerker van het Witte Huis wilde hierop de microfoon van de CNN-journalist afpakken. Op beelden is te zien dat de handen van de journalist en medewerker elkaar raken bij deze actie. De microfoon is uiteindelijk afgenomen.

Het Witte Huis heeft later in een reactie uitgehaald naar Acosta. Er wordt gesteld dat hij het vrouwelijke staflid heeft aangeraakt terwijl ze haar werk wilde doen. CNN heeft de reactie van het Witte Huis hierop "frauduleus" genoemd.